Мастер-класс по тряпичной кукле. Кукла «Березка» (по мастер-классу И.В. Агаевой).

Тряпичная кукла издревле была спутницей русского человека. Ее создавали и для игры и для проведения праздников и обрядов. В разных уголках Руси делали своих куколок. Куклу «Березка» сохранила для нас удивительная мастерица, народный мастер России Ирина Владимировна Агаева. «Березку» делали на Троицу в нескольких районах Тульской губернии для гадания. Брали небольшое березовое поленце, красиво наряжали в одежды зеленых оттенков, а впереди к кукле привязывали ветки березы. Гадая, девушки с закрытыми глазами снимали с куколки веточки, какая попадется — такой и суженый будет! Вечером куколку разбирали, поленце относили к березе, а одежду хранили до следующей Троицы.

Стоимость участия: дети — 120 руб., взрослые — 250 руб.