У женщины — всегда главные роли. Без ее душевности — и обед не в радость, без ее стараний — и наряд не к лицу, без ее тепла — и праздник превращается в будни. В Международный женский день «Тульские древности» увидеть всех девочек и женщин на своих традиционных ролях — за рукоделием, в обсуждении кулинарных изысков и за накрытым столом у самовара.

Конечно, сколько ни говори о курниках и бобышках, о рыбном холодце или о кулеше с бараниной — сытнее не станет. Но узнать о том, какие блюда праздничной и обрядовой кухни в нашем регионе ставили хозяйки на стол, — всегда полезно. Притом, что книгу рецептов «Кухня Куликова поля» можно приобрести в музее и легко опробовать дома. Постные и мясные блюда русских хозяек, напитки и десерты — поговорим о вкусной и здоровой пище в музее. В завершении встречи — дегустация фирменных чаев «Донской» и «Куликово поле».

Стоимость билета — 100 рублей. Подробная информация и бронирование мест по телефону: 8−4872−36−16−63.