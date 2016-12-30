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Кружевоплетение

Кружевоплетение

Кружево — один из древних и самых красивых видов женского рукоделия. Издревле девушки стремились украсить одежду и другие текстильные изделия тончайшим узором, придающим изделию удивительное изящество. У Вас есть уникальная возможность научиться плести кружево самостоятельно, посетив занятия в «Школе ремесел»! На мастер-классах вы узнаете историю коклюшечного кружева, основные приемы плетения (скань, полотнянка и другие), в том числе можно будет познакомиться с элементами знаменитого белёвского кружева!

Занятия по кружевоплетению проведёт Ольга Александровна Скворцова, народный мастер Российской Федерации, член Союза художников РФ.

Мастер-классы состоятся в пространстве открывшейся выставки кружева из фондов Тульского областного художественного музея. Продолжительность занятий — 2 часа. Тематика мастер-классов (каждый четверг января):

  • 5 января, 18.00 — «Изучение приемов кружевоплетения».
  • 12 января, 18.00 — «Полотнянка».
  • 19 января, 18.00 — «Плетение фенечек».
  • 26 января, 18.00 — «Плетение фенечек».

С собой необходимо принести пустую небольшую коробку из-под обуви или решето: туда будет устанавливаться валик для плетения; остальные материалы предоставляет мастер.

Стоимость каждого занятия: 250 Р для взрослых, 120 Р для детей. Записывайтесь на мастер-классы заранее!

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
Тульский областной художественный музей
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
5 января 2017, четверг
18:00
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12 января 2017, четверг
18:00
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19 января 2017, четверг
18:00
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