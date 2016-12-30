Кружевоплетение

Кружево — один из древних и самых красивых видов женского рукоделия. Издревле девушки стремились украсить одежду и другие текстильные изделия тончайшим узором, придающим изделию удивительное изящество. У Вас есть уникальная возможность научиться плести кружево самостоятельно, посетив занятия в «Школе ремесел»! На мастер-классах вы узнаете историю коклюшечного кружева, основные приемы плетения (скань, полотнянка и другие), в том числе можно будет познакомиться с элементами знаменитого белёвского кружева!

Занятия по кружевоплетению проведёт Ольга Александровна Скворцова, народный мастер Российской Федерации, член Союза художников РФ.

Мастер-классы состоятся в пространстве открывшейся выставки кружева из фондов Тульского областного художественного музея. Продолжительность занятий — 2 часа. Тематика мастер-классов (каждый четверг января):

5 января, 18.00 — «Изучение приемов кружевоплетения».

12 января, 18.00 — «Полотнянка».

19 января, 18.00 — «Плетение фенечек».

26 января, 18.00 — «Плетение фенечек».

С собой необходимо принести пустую небольшую коробку из-под обуви или решето: туда будет устанавливаться валик для плетения; остальные материалы предоставляет мастер.

Стоимость каждого занятия: 250 Р для взрослых, 120 Р для детей. Записывайтесь на мастер-классы заранее!