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Кругоцвет

Кругоцвет

В Тульском областном художественном музее состоится открытие юбилейной выставки студии эстетического развития «Кругоцвет».

В 2017 году исполняется 15 лет студии эстетического развития «Кругоцвет» Тульского областного художественного музея. Занятия в студии направлены на развитие детей средствами изобразительного искусства и культуры.

На выставке будут представлены лучшие рисунки детей от 4 до 12 лет, созданные за этот период. Тематика работ разнообразна: мифология и история искусства, традиции и анималистика, портреты и пейзажи. Как правило, рисунки — это творческий отклик на то, что узнали, увидели и услышали дети на занятиях.

«15+» – это выставка о детях и музее, это радость красок и открытий в мире искусства, это выставка для детей и их родителей.

Вход свободный.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
7 октября 2017, суббота
10:00
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