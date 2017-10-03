В Тульском областном художественном музее состоится открытие юбилейной выставки студии эстетического развития «Кругоцвет».

В 2017 году исполняется 15 лет студии эстетического развития «Кругоцвет» Тульского областного художественного музея. Занятия в студии направлены на развитие детей средствами изобразительного искусства и культуры.

На выставке будут представлены лучшие рисунки детей от 4 до 12 лет, созданные за этот период. Тематика работ разнообразна: мифология и история искусства, традиции и анималистика, портреты и пейзажи. Как правило, рисунки — это творческий отклик на то, что узнали, увидели и услышали дети на занятиях.

«15+» – это выставка о детях и музее, это радость красок и открытий в мире искусства, это выставка для детей и их родителей.

Вход свободный.