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Кремлёвское подворье

Кремлёвское подворье

Каждую субботу в Тульском кремле проходят презентации районов в рамках проекта «Кремлёвское подворье», который реализуется при поддержке правительства Тульской области, министерства культуры Тульской области, администраций муниципальных образований.

«Крёмлевское подворье» — это возможность увидеть, чем живёт Тульская область, познакомиться с её богатой разнообразной культурой, продегустировать и приобрести продукцию местных производителей на ярмарке, принять участие в интерактивных программах — играх, мастер-классах, увидеть музыкальные и танцевальные выступления лучших коллективов нашего края.

7 октября состоятся презентации муниципального образования город Новомосковск и муниципального образования Плавский район. Ждём всех желающих!

Вход свободный.

 

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
7 октября 2017, суббота
11:00
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