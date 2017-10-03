Ваш кошелёк сильно износился? А может, вы решили подарить подруге/сестре/маме кошелёк, но предлагаемые экземпляры вас не устраивают? Что ж, пришло время сделать его своими руками, а для этого приглашаем вас в «Творческую мастерскую Мадам Бох'Ту».

Вам предстоит сделать кошелёк из джинсы или плотной ткани с кармашком для карточек и бумажных денег. Застежку — металлические кнопки будем ставить с помощью самых простых инструментов, которые найдутся в любом, самом «нерукодельном» доме.

Напомним, что главным организатором и вдохновителем проекта «Творческая мастерская Мадам Бох'Ту» является тульский мастер Наталия Томенчук. Основной целью своих занятий считает не только научить рукоделию, но и показать, что для изготовления красивых и нужных вещей совершенно не нужны большие затраты, ведь основой для творчества могут стать подручные материалы.

Стоимость участия — 250 Р.