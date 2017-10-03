афиша
афиша
Регистрация
Кошелёк

Кошелёк

Ваш кошелёк сильно износился? А может, вы решили подарить подруге/сестре/маме кошелёк, но предлагаемые экземпляры вас не устраивают? Что ж, пришло время сделать его своими руками, а для этого приглашаем вас в «Творческую мастерскую Мадам Бох'Ту».

Вам предстоит сделать кошелёк из джинсы или плотной ткани с кармашком для карточек и бумажных денег. Застежку — металлические кнопки будем ставить с помощью самых простых инструментов, которые найдутся в любом, самом «нерукодельном» доме.

Напомним, что главным организатором и вдохновителем проекта «Творческая мастерская Мадам Бох'Ту» является тульский мастер Наталия Томенчук. Основной целью своих занятий считает не только научить рукоделию, но и показать, что для изготовления красивых и нужных вещей совершенно не нужны большие затраты, ведь основой для творчества могут стать подручные материалы.

Стоимость участия — 250 Р.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
7 октября 2017, суббота
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.