Коробочка для мелочей

Субботние встречи с мастером Екатериной Зерновой в сентябре будут посвящены декупажу и скрапбукингу.

Этот мастер-класс доступен для любого возраста и даёт огромный простор для творчества. Каждый сможет сам придумать орнамент, выбрать понравившийся оттенок. Но самое приятное — в результате выйдет функциональная, полезная вещь с эксклюзивным декором, которая пригодится в школе или офисе. В процессе работы осваиваются несколько технологий: квиллинг, тонировка и многое другое.

100 Р. Запись по телефону: 36−16−63.