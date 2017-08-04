Выставочный зал приглашает в Клуб рукоделия 40+.

Выставочный зал предлагает вашему вниманию несколько встреч, посвящённых различным видам рукоделия. Вы приобретёте полезные навыки, пообщаетесь и отдохнёте в кругу интересных людей, а также увидите все текущие выставки музея.

Темы мастер-классов:

3 августа — ткачество, полезные навыки для изготовления элементов костюма и аксессуаров (тесьмы, поясов, текстильных фрагментов);

10 августа — вышивка лентами, цветочные мотивы;

17 августа — мокрое валяние (декоративные бусины и плоские элементы декора);

24 августа — квиллинг, работа с бумагой (открытка ручной работы).

Все необходимые материалы предоставляются. Мастер-классы проводит народный мастер РФ Екатерина Зернова.

Занятия будут проходить по четвергам 3, 10, 17 и 24 августа в 18.00.

Стоимость занятия — 130 рублей.

Запись по телефону: 56−09−92.