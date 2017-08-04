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Клуб рукоделия

Клуб рукоделия

Выставочный зал приглашает в Клуб рукоделия 40+.

Выставочный зал предлагает вашему вниманию несколько встреч, посвящённых различным видам рукоделия. Вы приобретёте полезные навыки, пообщаетесь и отдохнёте в кругу интересных людей, а также увидите все текущие выставки музея.

Темы мастер-классов:

  • 3 августа — ткачество, полезные навыки для изготовления элементов костюма и аксессуаров (тесьмы, поясов, текстильных фрагментов);
  • 10 августа — вышивка лентами, цветочные мотивы;
  • 17 августа — мокрое валяние (декоративные бусины и плоские элементы декора);
  • 24 августа — квиллинг, работа с бумагой (открытка ручной работы).

Все необходимые материалы предоставляются. Мастер-классы проводит народный мастер РФ Екатерина Зернова.

Занятия будут проходить по четвергам 3, 10, 17 и 24 августа в 18.00.

Стоимость занятия — 130 рублей.

Запись по телефону: 56−09−92.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
10 августа 2017, четверг
18:00
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17 августа 2017, четверг
18:00
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24 августа 2017, четверг
18:00
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