Клуб рукоделия
Выставочный зал приглашает в Клуб рукоделия 40+.
Выставочный зал предлагает вашему вниманию несколько встреч, посвящённых различным видам рукоделия. Вы приобретёте полезные навыки, пообщаетесь и отдохнёте в кругу интересных людей, а также увидите все текущие выставки музея.
Темы мастер-классов:
- 3 августа — ткачество, полезные навыки для изготовления элементов костюма и аксессуаров (тесьмы, поясов, текстильных фрагментов);
- 10 августа — вышивка лентами, цветочные мотивы;
- 17 августа — мокрое валяние (декоративные бусины и плоские элементы декора);
- 24 августа — квиллинг, работа с бумагой (открытка ручной работы).
Все необходимые материалы предоставляются. Мастер-классы проводит народный
Занятия будут проходить по четвергам 3, 10, 17 и 24 августа в 18.00.
Стоимость занятия — 130 рублей.
Запись по телефону: 56−09−92.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 16
10 августа 2017, четверг
18:00
17 августа 2017, четверг
18:00
24 августа 2017, четверг
18:00