Любите мастерить? Тогда вам понравятся субботние мастер-классы от Мадам Бох’Ту, которые проходят на базе Дома-музея В. В. Вересаева . Главным организатором и вдохновителем проекта является тульский мастер Наталия Томенчук. Основной целью своих занятий считает не только научить рукоделию, но и показать, что для изготовления красивых и нужных вещей совершенно не нужны большие затраты, ведь основой для творчества могут стать подручные материалы.

29 июля состоится мастер-класс по изготовлению катаных свечей из натуральной вощины с засушенными травами. Мероприятие приурочено к 28 июля, когда в России отмечается День Крещения Руси. В этот день в 988 году киевский князь Владимир, позднее причисленный к лику святых, крестил Русь. На смену многобожию и язычеству пришла православная религия — христианство.

Тульский мастер Наталья Томенчук расскажет о том, когда и как появились свечи, и научит делать катаные свечи из натуральной вощины. Одним из компонентов изделий станут засушенные растения — душица и горные травы. Их запах, так же, как и запах воска, наполнит комнаты Дома-музея В. В. Вересаева и станет прекрасной ароматерапией для участников мастер-класса.

Стоимость участия — 250 Р.