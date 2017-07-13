афиша
афиша
Регистрация
Катаные свечи

Катаные свечи

Любите мастерить? Тогда вам понравятся субботние мастер-классы от Мадам Бох’Ту, которые проходят на базе Дома-музея В. В. Вересаева. Главным организатором и вдохновителем проекта является тульский мастер Наталия Томенчук. Основной целью своих занятий считает не только научить рукоделию, но и показать, что для изготовления красивых и нужных вещей совершенно не нужны большие затраты, ведь основой для творчества могут стать подручные материалы.

29 июля состоится мастер-класс по изготовлению катаных свечей из натуральной вощины с засушенными травами. Мероприятие приурочено к 28 июля, когда в России отмечается День Крещения Руси. В этот день в 988 году киевский князь Владимир, позднее причисленный к лику святых, крестил Русь. На смену многобожию и язычеству пришла православная религия — христианство.

Тульский мастер Наталья Томенчук расскажет о том, когда и как появились свечи, и научит делать катаные свечи из натуральной вощины. Одним из компонентов изделий станут засушенные растения — душица и горные травы. Их запах, так же, как и запах воска, наполнит комнаты Дома-музея В. В. Вересаева и станет прекрасной ароматерапией для участников мастер-класса.

Стоимость участия — 250 Р.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
29 июля 2017, суббота
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.