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Игровые и обрядовые куклы России

Игровые и обрядовые куклы России

Крестец… Закрутка пасхальная… Коляда… Это не названия праздников, а народные куклы. Почему они так назывались, как и из чего их делали, почему с одними играли, а с другими нет — можно узнать на музейном занятии «Игровые и обрядовые куклы России».

Тряпичные и из природного материала, они расскажут о культуре наших предков, а каждый участник встречи смастерит свою куклу.

Стоимость билета — 100 Р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тула, проспект Ленина, 47
19 февраля 2017, воскресенье
15:00
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