Крестец… Закрутка пасхальная… Коляда… Это не названия праздников, а народные куклы. Почему они так назывались, как и из чего их делали, почему с одними играли, а с другими нет — можно узнать на музейном занятии «Игровые и обрядовые куклы России».



Тряпичные и из природного материала, они расскажут о культуре наших предков, а каждый участник встречи смастерит свою куклу.



Стоимость билета — 100 Р.