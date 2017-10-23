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И что есть Красота

И что есть Красота

«Что есть красота, и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?» /Н. Заболоцкий/

В ТОХМ состоится лекция-концерт «И что есть Красота» доцента, бывшего профессора ТГПУ им. Л. Н. Толстого, лауреата Всероссийского конкурса по Риторике, создателя и многолетнего исполнителя моноТеатра Звучащей Поэзии «Званница» — Ирины Сытиной.

Автор композиции зовет зрителя к эстетическим основам понимания Прекрасного и основам Православного сознания о духовном преобразовании человека.

«Чтобы познать красоту, надо, прежде всего, в ней жить» (Н.А. Бердяев). Поэтические произведения мировой литературы и отрывки прозы Б. Шергина дадут возможность чутким слушателям прожить два часа в мире звучащей Красоты, и это первая серия трехчастного поэтического цикла!

Вход на лекцию-концерт — 100 руб.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
29 октября 2017, воскресенье
14:00
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