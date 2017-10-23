И что есть Красота
«Что есть красота, и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?» /Н. Заболоцкий/
В ТОХМ состоится лекция-концерт «И что есть Красота» доцента, бывшего профессора ТГПУ им.
Автор композиции зовет зрителя к эстетическим основам понимания Прекрасного и основам Православного сознания о духовном преобразовании человека.
«Чтобы познать красоту, надо, прежде всего, в ней жить» (Н.А. Бердяев). Поэтические произведения мировой литературы и отрывки прозы Б. Шергина дадут возможность чутким слушателям прожить два часа в мире звучащей Красоты, и это первая серия трехчастного поэтического цикла!
Вход на лекцию-концерт — 100 руб.