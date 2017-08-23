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Художественные сокровища Тульского областного художественного музея

Художественные сокровища Тульского областного художественного музея

Приглашаем туляков и гостей города на увлекательную экскурсию «Художественные сокровища Тульского областного художественного музея». Зрители пройдут музейный маршрут, включающий в себя экспозицию русского и западноевропейского искусства и познакомятся с шедеврами музейной коллекции. В собрании музея широко представлены произведения русских мастеров: Боровиковского, Тропинина, Айвазовского, Шишкина, Поленова, Кустодиева, Серова, Коровина, Куприна, Кончаловского, Фалька, Жуковского. А также полотна западноевропейских художников 17−18 веков: Орацио Саммаккини, Леандро Бассано, Луки Джордано, Доменико Фетти, Франса Снайдерса, Гюбера Робера.

Стоимость участия: Стоимость экскурсии: взрослые — 200 рублей, дошкольники — 40 рублей, школьники — 80 рублей, студенты — 100 рублей, пенсионеры -100 рублей.

Контактный телефон: 35−40−53.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
10 сентября 2017, воскресенье
12:00
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