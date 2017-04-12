Хлеб войны – хлеб победы
Музей военной истории Тульского края приглашает школьников на интерактив «Хлеб войны — хлеб Победы».
Занятие расскажет, что такое солдатский хлеб, из чего его пекли в трудный для страны период Великой Отечественной войны. Ребята окунутся в атмосферу военного времени, попробуют сами приготовить различные сорта хлеба, будут иметь возможность продегустировать непривычный для современного человека настоящий фронтовой чай с сухарями. И всё это будет сопровождаться песнями той эпохи.
Стоимость занятия 50 Р. Занятия проходят по предварительным заявкам, запись по телефону
Где и когда?
Тула, 1-й проезд Металлургов, 3 (Посещение музея по предварительной записи)
12 апреля 2017, среда
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13 апреля 2017, четверг
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