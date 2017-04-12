Музей военной истории Тульского края приглашает школьников на интерактив «Хлеб войны — хлеб Победы».

Занятие расскажет, что такое солдатский хлеб, из чего его пекли в трудный для страны период Великой Отечественной войны. Ребята окунутся в атмосферу военного времени, попробуют сами приготовить различные сорта хлеба, будут иметь возможность продегустировать непривычный для современного человека настоящий фронтовой чай с сухарями. И всё это будет сопровождаться песнями той эпохи.