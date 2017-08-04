Гобелены из летних трав

Участники мастер-класса, используя приёмы ткачества, сделают оригинальный гобелен из летних трав. Помимо художественного и эстетического значения, травяной гобелен несёт целебное, расслабляющее и успокаивающее значение. Такие изделия очень прочны, имеют долгий срок хранения (несколько лет). Если на гобелен не падает прямой солнечный свет, он прекрасно сохраняет свои цвета и не осыпается. Если сбрызнуть изделие из пульверизатора водой, усиливается его природный аромат. Гобелены из природных материалов оригинальны на внешний вид и с пользой могут использоваться в интерьере квартиры, дома, дачи.

Стоимость участия — 100 Р.