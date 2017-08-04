афиша
афиша
Регистрация
Гобелены из летних трав

Гобелены из летних трав

Участники мастер-класса, используя приёмы ткачества, сделают оригинальный гобелен из летних трав. Помимо художественного и эстетического значения, травяной гобелен несёт целебное, расслабляющее и успокаивающее значение. Такие изделия очень прочны, имеют долгий срок хранения (несколько лет). Если на гобелен не падает прямой солнечный свет, он прекрасно сохраняет свои цвета и не осыпается. Если сбрызнуть изделие из пульверизатора водой, усиливается его природный аромат. Гобелены из природных материалов оригинальны на внешний вид и с пользой могут использоваться в интерьере квартиры, дома, дачи.

Стоимость участия — 100 Р.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
4 августа 2017, пятница
18:00
 В календарь
 В календарь
5 августа 2017, суббота
13:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.