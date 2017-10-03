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Гномик

Гномик

В филиале Тульского музейного объединения «Тульский областной художественный музей» состоится мастер-класс по созданию тряпичной куклы «Гномик».

Гномы — волшебные существа, которые упоминаются в сказках разных народов. Иногда они совершенно безобидные, живут в лесу и помогают героям, но иногда они могут колдовать и вредничать.

Тульский областной художественный музей приглашает в кукольную мастерскую сделать маленького гнома своими руками на основе традиционной народной куклы-скрутки. Из цветных лоскутков смастерим гномику курточку и короткие штаны, а на голову — забавный колпачок с кисточкой. Рукотворная куколка «Гномик» станет замечательным сувениром для дома или подарком для ваших родных и близких.

Стоимость участия: взрослые — 250 руб., дети — 120 руб.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
6 октября 2017, пятница
17:00
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