В филиале Тульского музейного объединения «Тульский областной художественный музей» состоится мастер-класс по созданию тряпичной куклы «Гномик».

Гномы — волшебные существа, которые упоминаются в сказках разных народов. Иногда они совершенно безобидные, живут в лесу и помогают героям, но иногда они могут колдовать и вредничать.

Тульский областной художественный музей приглашает в кукольную мастерскую сделать маленького гнома своими руками на основе традиционной народной куклы-скрутки. Из цветных лоскутков смастерим гномику курточку и короткие штаны, а на голову — забавный колпачок с кисточкой. Рукотворная куколка «Гномик» станет замечательным сувениром для дома или подарком для ваших родных и близких.

Стоимость участия: взрослые — 250 руб., дети — 120 руб.