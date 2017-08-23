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Генрих Семирадский

Генрих Семирадский

Лекция посвящается 115-летию со дня смерти знаменитого русского и польского художника Г. Семирадского — яркого представителя позднего академизма, которого петербургская Академия художеств считала своей гордостью. Обладая высоким мастерством и художественным вкусом, мастер создал множество монументальных полотен на любимые им темы из истории Древнего Рима, Древней Греции и раннего христианства. Его богатое творческое наследие содержит также пейзажи, портреты и жанр камерной идиллии. Лекция познакомит с судьбой художника, с его творческим формированием и шедеврами его творчества, среди которых — «Танец среди мечей», «Фрина на празднике Посейдона в Элевсине», «Светочи христианства (факелы Нерона)», «Христос и грешница» и другие.

Лекцию прочтёт сотрудник музея Елена Николаевна Рябова.

Стоимость лекции: 100 рублей.

 

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
14 сентября 2017, четверг
18:00
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