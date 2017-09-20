В Ясной Поляне состоится презентация книги Прамода Капура «Ганди: иллюстрированная биография».

Издательство СЛОВО/SLOVO совместно с Культурным Центром им. Джавахарлала Неру при посольстве Индии в РФ и музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» проведут презентацию книги Прамода Капура «Ганди: иллюстрированная биография» в Культурно-выставочном центре музея.

В 2017 году исполняется 70 лет независимости Индии, а также дипломатическим отношениям между Индией и Россией. Выход книги и презентация ее в музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» станет важным событием для культурного и дипломатического обмена.

Книгу представят ее автор, индийский издатель, писатель, кавалер ордена Почетного легиона Франции Прамод Капур и издательство СЛОВО/SLOVO — генеральный директор Григорий Ерицян и главный редактор Наталья Аветисян. Презентация начнется приветственным словом посла Индии в РФ господина Панкаджа Сарана, а также директора музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерины Толстой.

В программе: показ 11-минутного фильма о книге, концерт классической индийской музыки и танца, а также мини- выставка архивных фотографий из книги.

«Ганди: иллюстрированная биография» — международный бестселлер, уже изданный совокупным тиражом более 40 000 экземпляров на 7 языках в 8 странах: в Великобритании, США и Франции, Италии и других. На русском языке книга выходит в издательстве СЛОВО/SLOVO в середине сентября 2017 года.

В книге есть глава, особенно интересная российскому читателю, посвященная отношениям Ганди и Льва Толстого, которого Ганди считал одним из своих учителей и чей принцип непротивления злу насилием воплотил в своей философии ненасильственного сопротивления. Это глава о созданной Ганди «Ферме Толстого» близ Йоханнесбурга, где он жил по заветам нашего великого «непротивленца», сам строил, пек хлеб и даже тачал сандалии.

Прамод Капур задался целью объяснить феномен Ганди современному поколению. Ему удалось найти множество новых материалов, связанных с жизнью Ганди, например письмо старшего сына Ганди Харилала к отцу. Этот документ мало с чем можно сравнить по драматизму и накалу страсти.

«Что же мою книгу отличает от тех, что были опубликованы ранее? А то, что каждый раз, роясь в архивах, я натыкался на какую-то историю или любопытную информацию, которые историки сочли несущественными».