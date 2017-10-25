Флюр
В дни осенних каникул, когда так мало солнца, Выставочный зал подготовил для своих посетителей интересные и необычные мастер-классы.
Разнообразие тематик поражает! Предлагаем посетителям поработать в ультрафиолетовом освещении со специальными материалами, создать мандалы из флуоресцентных нитей, задекорировать текстильные изделия с помощью специальных красок, изготовить украшения из полимерной глины или в технике ганутели, украсить любой аксессуар точечной росписью и многое другое.
Выбирайте то, что придётся вам по душе и звоните нам для записи! Мастер-классы проводятся по предварительной записи, по телефону: (4872) 56−09−92. Стоимость участия: дети — 60 рублей, взрослые — 150 рублей.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 16
29 октября 2017, воскресенье
10:00
30 октября 2017, понедельник
10:00
31 октября 2017, вторник
10:00
1 ноября 2017, среда
10:00
2 ноября 2017, четверг
10:00
3 ноября 2017, пятница
10:00
4 ноября 2017, суббота
10:00
5 ноября 2017, воскресенье
10:00
6 ноября 2017, понедельник
10:00