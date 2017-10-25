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Флюр

Флюр

В дни осенних каникул, когда так мало солнца, Выставочный зал подготовил для своих посетителей интересные и необычные мастер-классы.

Разнообразие тематик поражает! Предлагаем посетителям поработать в ультрафиолетовом освещении со специальными материалами, создать мандалы из флуоресцентных нитей, задекорировать текстильные изделия с помощью специальных красок, изготовить украшения из полимерной глины или в технике ганутели, украсить любой аксессуар точечной росписью и многое другое.

Выбирайте то, что придётся вам по душе и звоните нам для записи! Мастер-классы проводятся по предварительной записи, по телефону: (4872) 56−09−92. Стоимость участия: дети — 60 рублей, взрослые — 150 рублей.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
29 октября 2017, воскресенье
10:00
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30 октября 2017, понедельник
10:00
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31 октября 2017, вторник
10:00
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