В дни осенних каникул, когда так мало солнца, Выставочный зал подготовил для своих посетителей интересные и необычные мастер-классы.

Разнообразие тематик поражает! Предлагаем посетителям поработать в ультрафиолетовом освещении со специальными материалами, создать мандалы из флуоресцентных нитей, задекорировать текстильные изделия с помощью специальных красок, изготовить украшения из полимерной глины или в технике ганутели, украсить любой аксессуар точечной росписью и многое другое.

Выбирайте то, что придётся вам по душе и звоните нам для записи! Мастер-классы проводятся по предварительной записи, по телефону: (4872) 56−09−92. Стоимость участия: дети — 60 рублей, взрослые — 150 рублей.