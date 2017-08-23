Фигурные кувшины в виде обезьян

В сентябре 2016 года в Тульском областном художественном музее был создан Клуб друзей музея, объединивший активных зрителей, которым интересны проблемы изобразительного искусства и архитектуры, а также история родного города. В рамках Клуба друзей музея ежемесячно проходят тематические беседы, встречи с художниками, творческие обсуждения выставок и экспонатов из экспозиции музея, интересных поездок по историческим местам и известным музеям мира. Мы предлагаем заинтересованным зрителям самим выступить в роли ведущих и поделиться своими знаниями и самыми яркими впечатлениями! Собрание Клуба друзей музея в сентябре будет посвящено влиянию европейской культуры на фарфоровое производство России.

Стоимость участия: 100 рублей.