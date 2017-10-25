Фенечки: «колечки» и «жучок»

Слово «бисер» происходит от арабского слова «бусра», что в переводе означает «фальшивый жемчуг». Искусство бисероплетения появилось в Древнем Египте. Именно египтяне первыми научились варить стекло, стали делать из него крупные бусины, а затем и бисер. Постепенно о новом материале узнали в других странах. В Древней Руси первые мастерские по изготовлению бисера и украшений из него появились в XI веке в Киеве.

Участники очередного музейного мастер-класса начнут осваивать плетение в одну нить на примере цепочки «цветочки». Такие украшения станут прекрасным подарком сестре, маме или бабушке.

Стоимость участия: дети — 120 руб., взрослые — 250 руб.