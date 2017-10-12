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Джутовая филигрань

Джутовая филигрань

На этом мастер-классе М. Ю. Зернов познакомит с интересной современной техникой — джутовой филигранью. Она очень оригинальная, необычная, плетение филиграни из джутового материала позволяет создавать узоры с вензелями и сложными рисунками, они имеют тонкие и аккуратные линии и очертания.

В этой технике можно выполнить плоские и объемные изделия. Применяется она в основном для создания различных декоративных предметов интерьера, служит для воплощения различных дизайнерских идей. В древности ювелирная филигрань означала процесс свивания нитей драгоценных металлов и формирования таким образом прекрасных изделий тонкой работы. Но процесс этот довольно трудоемкий и сейчас под силу только мастерам ювелирного дела. Техника джутовой филиграни не представляет собой особых трудностей даже для начинающих, не требует каких-либо специальных дорогостоящих приспособлений и материалов, все они доступны любому человеку.

Записывайтесь по телефонам: 35−40−53; 8−905−110−82−14.

Стоимость: 250 руб. для взрослых, 120 руб. для детей.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
26 октября 2017, четверг
18:00
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