Джутовая филигрань
На этом мастер-классе
В этой технике можно выполнить плоские и объемные изделия. Применяется она в основном для создания различных декоративных предметов интерьера, служит для воплощения различных дизайнерских идей. В древности ювелирная филигрань означала процесс свивания нитей драгоценных металлов и формирования таким образом прекрасных изделий тонкой работы. Но процесс этот довольно трудоемкий и сейчас под силу только мастерам ювелирного дела. Техника джутовой филиграни не представляет собой особых трудностей даже для начинающих, не требует каких-либо специальных дорогостоящих приспособлений и материалов, все они доступны любому человеку.
Записывайтесь по телефонам: 35−40−53; 8−905−110−82−14.
Стоимость: 250 руб. для взрослых, 120 руб. для детей.