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Для души

Для души

Пешеходный маршрут «Для души» — это подарок для жителей и гостей Тулы ко Дню города! Организаторами проекта выступают Выставочный зал, Дом-музей В. В. Вересаева и Тульский областной художественный музей.

Участники мероприятия по-новому взглянут на историю нашего славного города, увидят экспозиции литературного и художественных музеев, а также получат яркий творческий импульс, отвлекутся от бытовых проблем, активно и с пользой проведут свободное время.

В программе маршрута:

  • знакомство с Выставочным залом и действующими выставками;
  • мастер-классы по ткачеству и созданию броши-палитры из фетра/шерсти;
  • экскурсия «Из дня сегодняшего в день вчерашний» от Выставочного зала до Дома-музея В. В. Вересаева;
  • прогулка по усадьбе Смидовичей;
  • знакомство с экспозицией Дома-музея В. В. Вересаева;
  • экскурсия «Я вдохновение искал…» от Дома-музея В. В. Вересаева через Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова до Тульского областного художественного музея.
  • экскурсия по территории Площади искусств;
  • экскурсия «Шедевры Тульского областного художественного музея»;
  • художественный мастер-класс в техниках монотипия/граттаж/печать (на выбор).

Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефону 35−40−53. Участие бесплатное. Примерная продолжительность маршрута 4,5 часа.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
2 сентября 2017, суббота
10:00
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