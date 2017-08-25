Пешеходный маршрут «Для души» — это подарок для жителей и гостей Тулы ко Дню города! Организаторами проекта выступают Выставочный зал, Дом-музей В. В. Вересаева и Тульский областной художественный музей.

Участники мероприятия по-новому взглянут на историю нашего славного города, увидят экспозиции литературного и художественных музеев, а также получат яркий творческий импульс, отвлекутся от бытовых проблем, активно и с пользой проведут свободное время.

В программе маршрута:

знакомство с Выставочным залом и действующими выставками;

мастер-классы по ткачеству и созданию броши-палитры из фетра/шерсти;

экскурсия «Из дня сегодняшего в день вчерашний» от Выставочного зала до Дома-музея В. В. Вересаева ;

; прогулка по усадьбе Смидовичей;

знакомство с экспозицией Дома-музея В. В. Вересаева ;

; экскурсия «Я вдохновение искал…» от Дома-музея В. В. Вересаева через Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова до Тульского областного художественного музея.

через Центральный парк культуры и отдыха им. до Тульского областного художественного музея. экскурсия по территории Площади искусств;

экскурсия «Шедевры Тульского областного художественного музея»;

художественный мастер-класс в техниках монотипия/граттаж/печать (на выбор).

Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефону 35−40−53. Участие бесплатное. Примерная продолжительность маршрута 4,5 часа.