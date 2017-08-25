Для души
Пешеходный маршрут «Для души» — это подарок для жителей и гостей Тулы ко Дню города! Организаторами проекта выступают Выставочный зал, Дом-музей
Участники мероприятия по-новому взглянут на историю нашего славного города, увидят экспозиции литературного и художественных музеев, а также получат яркий творческий импульс, отвлекутся от бытовых проблем, активно и с пользой проведут свободное время.
В программе маршрута:
- знакомство с Выставочным залом и действующими выставками;
- мастер-классы по ткачеству и созданию броши-палитры из фетра/шерсти;
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экскурсия «Из дня сегодняшего в день вчерашний» от Выставочного зала до Дома-музея
В. В. Вересаева;
- прогулка по усадьбе Смидовичей;
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знакомство с экспозицией Дома-музея
В. В. Вересаева;
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экскурсия «Я вдохновение искал…» от Дома-музея
В. В. Вересаевачерез Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусовадо Тульского областного художественного музея.
- экскурсия по территории Площади искусств;
- экскурсия «Шедевры Тульского областного художественного музея»;
- художественный мастер-класс в техниках монотипия/граттаж/печать (на выбор).
Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефону 35−40−53. Участие бесплатное. Примерная продолжительность маршрута 4,5 часа.
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
2 сентября 2017, суббота
10:00