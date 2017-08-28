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В гостях у тульского гимназиста

В гостях у тульского гимназиста

Историко-мемориальный музей Демидовых приглашает на пешеходную экскурсию «В гостях у тульского гимназиста».

В ходе интерактивного занятия ребята совершат увлекательное путешествие в XIX век: узнают об истории появления первых гимназий, чему и как учили в то время, как поощряли отличников и за что могли наказать провинившихся учеников. Мероприятие будет сопровождаться демонстрацией подлинных музейных предметов, многим из которых больше ста лет. Они были сохранены силами работников музея, чтобы стать наглядным подтверждением истории. В процессе занятия будут заданы вопросы, а за правильные ответы ребята получат оценки в «дневник гимназиста»! Тот, кто наберет наибольшее количество «пятерок», будет назван победителем конкурса! А в качестве приза получит возможность написать в музейном свитке самым настоящим гусиными пером и чернилами то, что пожелает.

Приём заявок по тел. (4872) 39−37−74.

Стоимость участия — 70 Р.

Где и когда?
Историко-мемориальный музей Демидовых
1 сентября 2017, пятница
10:00
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2 сентября 2017, суббота
10:00
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3 сентября 2017, воскресенье
10:00
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