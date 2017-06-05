День рождения Пушкина в Выставочном зале

6 июня отмечается день рождения выдающегося литературного деятеля, поэта, прозаика, драматурга, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина. Его произведения объединяют людей всех возрастов, национальностей, вероисповеданий, переводятся на десятки языков мира.

В день рождения Александра Сергеевича Пушкина Выставочный зал приглашает вас на интерактивную программу в рамках выставки «Живописные берега. Калужская Пушкиниана», в ходе которой вы познакомитесь с выставкой калужских художников Духановых, вспомните любимые стихотворные произведения Ал6 июня отмечается день рождения выдающегося литературного деятеля, поэта, прозаика, драматурга, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина. Его произведения объединяют людей всех возрастов, национальностей, вероисповеданий, переводятся на десятки языков мира.

В день рождения Александра Сергеевича Пушкина Выставочный зал приглашает вас на интерактивную программу в рамках выставки «Живописные берега. Калужская Пушкиниана», в ходе которой вы познакомитесь с выставкой калужских художников Духановых, вспомните любимые стихотворные произведения Александра Сергеевича и всё, что связано с именем великого поэта.

Стоимость участия — по входному билету. ександра Сергеевича и всё, что связано с именем великого поэта.

Стоимость участия — по входному билету.