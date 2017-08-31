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Декоративно-прикладное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Курс мастер-классов включает в себя самые разные направления, изучение не только характерных для Тульской области промыслов, но и промыслов других регионов. Ткачество, роспись по дереву и ещё многое другое ждёт участников курса.  Набираются три группы (старшая, средняя и младшая). Все необходимые материалы предоставляются.

Стоимость участия: взрослые – 150 Р, дети – 60 Р. Подробная информация о датах и времени проведения мастер-классов по телефону: 56−09−92.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
31 августа 2017, четверг
09:00
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1 сентября 2017, пятница
09:00
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2 сентября 2017, суббота
09:00
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