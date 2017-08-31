Декоративно-прикладное искусство
Курс мастер-классов включает в себя самые разные направления, изучение не только характерных для Тульской области промыслов, но и промыслов других регионов. Ткачество, роспись по дереву и ещё многое другое ждёт участников курса. Набираются три группы (старшая, средняя и младшая). Все необходимые материалы предоставляются.
Стоимость участия: взрослые – 150 Р, дети – 60 Р. Подробная информация о датах и времени проведения мастер-классов по телефону: 56−09−92.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 16
31 августа 2017, четверг
09:00
1 сентября 2017, пятница
09:00
2 сентября 2017, суббота
09:00
3 сентября 2017, воскресенье
09:00
4 сентября 2017, понедельник
09:00
5 сентября 2017, вторник
09:00
6 сентября 2017, среда
09:00
7 сентября 2017, четверг
09:00
8 сентября 2017, пятница
09:00
9 сентября 2017, суббота
09:00
10 сентября 2017, воскресенье
09:00
11 сентября 2017, понедельник
09:00
12 сентября 2017, вторник
09:00
13 сентября 2017, среда
09:00
14 сентября 2017, четверг
09:00
15 сентября 2017, пятница
09:00
16 сентября 2017, суббота
09:00
17 сентября 2017, воскресенье
09:00
18 сентября 2017, понедельник
09:00
19 сентября 2017, вторник
09:00
20 сентября 2017, среда
09:00