Декоративно-прикладное искусство

Курс мастер-классов включает в себя самые разные направления, изучение не только характерных для Тульской области промыслов, но и промыслов других регионов. Ткачество, роспись по дереву и ещё многое другое ждёт участников курса. Набираются три группы (старшая, средняя и младшая). Все необходимые материалы предоставляются.

Стоимость участия: взрослые – 150 Р, дети – 60 Р. Подробная информация о датах и времени проведения мастер-классов по телефону: 56−09−92.