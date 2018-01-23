Фекла Толстая. Что можно узнать из черновиков Толстого?

В галерее «Ясная Поляна» в рамках образовательной программы «Анна Каренина в акватинтах Александра Алексеева» состоится встреча с журналистом Феклой Толстой. На встрече она расскажет о том, как изменялся роман «Анна Каренина» и как за этими изменениями увидеть технологию Толстого.

Есть фразы, которые хранятся в памяти каждого, например, начало «Анны Карениной»:

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских».

Но когда-то роман должен был начинаться по-другому, и даже семья Облонских носила другую фамилию. Как родились слова, которые теперь мы считаем каноническими? Когда они впервые появились на бумаге? Роман переписывался множество раз — от редакции к редакции менялись его название, имена и облик персонажей, появлялись и исчезали эпизоды и целые сюжетные линии.

«Некрасивая, с низким лбом», «слишком толстая» Анастасия Гагина превратилась в «очень красивую», полную «изящества и скромной грации» Анну Каренину. Первый эпизод романа оказался его серединой, чудаковатый друг Вронского Костя Нерадов стал едва ли не главным персонажем романа Константином Левиным.

Билеты 100 Р.