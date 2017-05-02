Читка: Измерение расхода кислорода...

На фото Витлий Ченский.

В арт-пространстве «Барабан» участники актёрских тренингов прочитают пьесу Виталия Ченского «Измерение расхода кислорода в ремонтно-механическом цехе». В 2015 году пьеса была отобрана для программы читок фестиваля молодой драматургии «Любимовка» (Москва).

Главному герою Виталику сложно работать инженером в обычном бюро. Он стремится куда-то за пределы вечных расчетов кислорода и кипячения чая начальнику. Виталия окружают несколько сотрудников и начальство, которым комфортно существовать в таких условиях, а он выбивается из их ряда, почти как герой «Утиной охоты» Вампилова. Но Ченский находит свой формат рассказа этой истории лишнего человека — пьеса невероятно смешна, почти каждая реплика вызывала взрыв хохота в зрительном зале. Вот это, пожалуй, действительно, находка для театра — из материала офисного о лишнем, задыхающемся современном человеке вдруг сделать комедию с отличным языком и смешными диалогами.

Вход 100 Р.