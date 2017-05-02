афиша
афиша
Регистрация
Читка: Измерение расхода кислорода...

Читка: Измерение расхода кислорода...

На фото Витлий Ченский.

В арт-пространстве «Барабан» участники актёрских тренингов прочитают пьесу Виталия Ченского «Измерение расхода кислорода в ремонтно-механическом цехе». В 2015 году пьеса была отобрана для программы читок фестиваля молодой драматургии «Любимовка» (Москва).

Главному герою Виталику сложно работать инженером в обычном бюро. Он стремится куда-то за пределы вечных расчетов кислорода и кипячения чая начальнику. Виталия окружают несколько сотрудников и начальство, которым комфортно существовать в таких условиях, а он выбивается из их ряда, почти как герой «Утиной охоты» Вампилова. Но Ченский находит свой формат рассказа этой истории лишнего человека — пьеса невероятно смешна, почти каждая реплика вызывала взрыв хохота в зрительном зале. Вот это, пожалуй, действительно, находка для театра — из материала офисного о лишнем, задыхающемся современном человеке вдруг сделать комедию с отличным языком и смешными диалогами.

Вход 100 Р.

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
13 мая 2017, суббота
22:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.