Букет Куликова поля

Музей «Тульские древности» приглашает на встречи с народным мастером Екатериной Зерновой, посвящённые разнотравью Куликова поля и новым обитателям степи.

12 августа состоится мастер-класс «Букет»: изготовление оригинального интерьерного украшения и знакомство сразу с несколькими техниками: вышивка лентами, вышивка шерстью, прядение.

Декоративное панно станет напоминанием о богатой истории Куликова поля, его уникальной флоре и солнечных летних днях. Можно дополнить работу фигурками, изготовленными на последующих мастер-классах в технике сухого валяния.