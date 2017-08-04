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Букет Куликова поля

Букет Куликова поля

Музей «Тульские древности» приглашает на встречи с народным мастером Екатериной Зерновой, посвящённые разнотравью Куликова поля и новым обитателям степи.

12 августа состоится мастер-класс «Букет»: изготовление оригинального интерьерного украшения и знакомство сразу с несколькими техниками: вышивка лентами, вышивка шерстью, прядение.

Декоративное панно станет напоминанием о богатой истории Куликова поля, его уникальной флоре и солнечных летних днях. Можно дополнить работу фигурками, изготовленными на последующих мастер-классах в технике сухого валяния.

Стоимость занятия — 100 Р.
Бронирование мест по телефону 8 (4872) 36-16-63.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
12 августа 2017, суббота
17:00
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