Выставочный зал приглашает на мастер-класс «Брошь-птичка».

Ежегодно 6 октября отмечается Всемирный день охраны мест обитаний. К этому дню, а также в рамках Года Экологии Выставочный зал приглашает всех желающих на увлекательный мастер-класс. Посетители освоят технику сухого валяния и создадут очаровательную брошь в виде птички. Все материалы предоставляются.