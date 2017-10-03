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Брошь-птичка

Брошь-птичка

Выставочный зал приглашает на мастер-класс «Брошь-птичка».

Ежегодно 6 октября отмечается Всемирный день охраны мест обитаний. К этому дню, а также в рамках Года Экологии Выставочный зал приглашает всех желающих на увлекательный мастер-класс. Посетители освоят технику сухого валяния и создадут очаровательную брошь в виде птички. Все материалы предоставляются.

Мероприятие проводится по предварительной записи по телефону 8 (4872) 56-09-92. Стоимость участия: дети — 60 рублей, взрослые — 150 рублей.

 

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
6 октября 2017, пятница
10:00
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