афиша
афиша
Регистрация
Блокнот

Блокнот

В Доме-музее В.В. Вересаева продолжит работу «Творческая мастерская Мадам Бох'Ту», которая предлагает тулякам принять участие в мастер-классе по изготовлению блокнота.

Среди нас много любителей блокнотов, но покупать в магазине не всем нравится. Поэтому на мастер-классе мы научимся делать своими руками блокнот со сшитыми блоками, но очень простым способом. Обложку будем делать по желанию: или из джинсы, или из искусственной кожи, или из подарочной бумаги – на выбор. Тульский мастер Наталья Томенчук поделится всеми секретами по изготовлению этой полезной на каждый день вещи!

Начало мероприятия – 17.00 часов.

Цена входного билета 250 рублей.

Телефон для справок 56-77-31.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
28 октября 2017, суббота
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.