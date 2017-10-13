В Доме-музее В.В. Вересаева продолжит работу «Творческая мастерская Мадам Бох'Ту», которая предлагает тулякам принять участие в мастер-классе по изготовлению блокнота.

Среди нас много любителей блокнотов, но покупать в магазине не всем нравится. Поэтому на мастер-классе мы научимся делать своими руками блокнот со сшитыми блоками, но очень простым способом. Обложку будем делать по желанию: или из джинсы, или из искусственной кожи, или из подарочной бумаги – на выбор. Тульский мастер Наталья Томенчук поделится всеми секретами по изготовлению этой полезной на каждый день вещи!

Начало мероприятия – 17.00 часов.

Цена входного билета 250 рублей.

Телефон для справок 56-77-31.