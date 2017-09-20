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Белые цветы счастья на чёрной канве бытия

Белые цветы счастья на чёрной канве бытия

Дом-музей В. В. Вересаева приглашает посетить выставку «Белые цветы счастья на черной канве бытия» мастера аппликации соломкой Анны Боевой (Богородицк).

Анна Владимировна Боева — мастер с 20-летним стажем, работает в муниципальном учреждении дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» в городе Богородицке Тульской области. За годы своего профессионального творчества она создала программу «Соломенная радуга» для обучения аппликации соломкой детей, которая впоследствии стала лауреатом Всероссийского конкурса авторских программ. Кроме того, является иллюстратором книг стихотворений тульских поэтов.

На открытии выставки Анна Владимировна Боева расскажет о своей творческой деятельности, а также прозвучат стихи поэтов, на произведения которых автор создала иллюстрации.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
22 сентября 2017, пятница
14:00
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