Азбука искусств: Имп-арт

Выставочный зал приглашает всех желающих на мастер-класс из цикла «Азбука искусств». Тема очередного занятия — имп-арт. Невозможное искусство — это самостоятельное направление оптических иллюзий, нацеленное на изображение невозможных фигур.

Окунитесь в историю имп-арта, познакомьтесь с творчеством М. Эшера — основоположника этого вида искусства, — а так же сами научитесь изображать невозможные объекты. В конце занятия у каждого получится собственная уникальная работа. Уровень подготовки не имеет значения.

Запись по телефону: 56−09−92.