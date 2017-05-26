Азбука искусств: Имп-арт
Выставочный зал приглашает всех желающих на мастер-класс из цикла «Азбука искусств». Тема очередного занятия — имп-арт. Невозможное искусство — это самостоятельное направление оптических иллюзий, нацеленное на изображение невозможных фигур.
Окунитесь в историю имп-арта, познакомьтесь с творчеством М. Эшера — основоположника этого вида искусства, — а так же сами научитесь изображать невозможные объекты. В конце занятия у каждого получится собственная уникальная работа. Уровень подготовки не имеет значения.
Запись по телефону: 56−09−92.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 16
27 мая 2017, суббота
14:00