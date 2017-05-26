афиша
афиша
Регистрация
Азбука искусств: Имп-арт

Азбука искусств: Имп-арт

Выставочный зал приглашает всех желающих на мастер-класс из цикла «Азбука искусств». Тема очередного занятия — имп-арт. Невозможное искусство — это самостоятельное направление оптических иллюзий, нацеленное на изображение невозможных фигур.

Окунитесь в историю имп-арта, познакомьтесь с творчеством М. Эшера — основоположника этого вида искусства, — а так же сами научитесь изображать невозможные объекты. В конце занятия у каждого получится собственная уникальная работа. Уровень подготовки не имеет значения.

Запись по телефону: 56−09−92.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
27 мая 2017, суббота
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.