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Арт-среда

Арт-среда

Только в сентябре у вас есть уникальная возможность попасть в «святая святых» музея — его фондохранилище. Собрание музея складывалось на протяжении столетия и насчитывает около 25 тысяч предметов. Все знают, что в постоянной экспозиции музеи показывают лишь очень небольшую часть тех сокровищ, которые хранятся в музее, то есть посетитель видит только «верхушку айсберга». Конечно, показ произведений коллекции происходит на различных выставках и тогда внимательный зритель, читая в афише выставки «из фондов ТОХМ», понимает, что получает возможность расширить свое представление о музейном собрании.

6, 13 и 20 сентября в 17.00 в художественном музее состоятся экскурсии в хранилище скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Здесь хранятся богатые коллекции народных промыслов: филимоновская и дымковская игрушка, северные прялки, кружево, самовары, а также фарфор и стекло разных российских и европейских заводов.

Количество человек в группе — 12, записаться необходимо заранее по тел. 35−40−53,

Стоимость билета для одного человека — 200 руб.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
6 сентября 2017, среда
17:00
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13 сентября 2017, среда
17:00
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20 сентября 2017, среда
17:00
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