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Анатолий Зверев. Гений русского нонконформизма

Анатолий Зверев. Гений русского нонконформизма

Лекция посвящена знаменитому русскому художнику-авангардисту Анатолию Звереву. Не получив профессионального художественного образования, Зверев вошел в историю русского искусства XX века как художник абсолютной свободы, не признававший в искусстве никаких норм и условностей, а потому не признанный официальными кругами и чиновниками от искусства. Необычными для того времени работами и богемной, бездомной жизнью он творил легенду о Звереве как явлении, вызывая неоднозначные оценки современников. О нем знала вся Москва, его неподражаемые работы приобретали знаменитые коллекционеры, а Пабло Пикассо назвал Зверева самым гениальным русским рисовальщиком. Нередко создавая очередной шедевр за несколько минут, он устраивал целый перформанс.

Гости музея познакомятся с удивительной судьбой и личностью Анатолия Зверева, с наиболее яркими его произведениями.

Стоимость — 100 рублей.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
28 сентября 2017, четверг
18:00
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