Лекция посвящена знаменитому русскому художнику-авангардисту. Не получив профессионального художественного образования, Анатолий Зверев вошел в историю русского искусства 20 века как художник абсолютной свободы, не признававший в искусстве никаких норм и условностей, а потому не признанный официальными кругами и чиновниками от искусства. Своими необычными для того времени работами и своей богемной и бездомной жизнью он творил легенду о Звереве как явлении, вызывая неоднозначные оценки своих современников. О нем знала вся Москва, его неподражаемые работы приобретали знаменитые коллекционеры, а Пабло Пикассо назвал его самым гениальным русским рисовальщиком. Нередко создавая свой очередной шедевр за несколько минут, он устраивал целый перформанс. Лекция познакомит с удивительной судьбой и личностью Анатолия Зверева, с наиболее яркими его произведениями.

Лекцию прочтёт сотрудник музея Елена Николаевна Рябова.

Стоимость лекции: 100 рублей.