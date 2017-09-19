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Юлиан

Юлиан

Концерт Юлиана станет прекрасным подарком всем ценителям качественной и интересной российской эстрадной музыки.

Имя этого необычного и интересного российского исполнителя сегодня знакомо широкому кругу меломанов. Он покорил многочисленную публику великолепным голосом, удивительным артистизмом и неподражаемой манерой исполнения.

Юлиан — Заслуженный артист России. На протяжении своей блистательной творческой карьеры певец выпустил девять весьма успешных альбомов. Его творчество не перестаёт быть актуальным и востребованным. При этом музыкант много выступает.

Справки по телефонам: 79−03−86, 8−905−621−60−02.

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
9 октября 2017, понедельник
19:00
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