Концерт Юлиана станет прекрасным подарком всем ценителям качественной и интересной российской эстрадной музыки.

Имя этого необычного и интересного российского исполнителя сегодня знакомо широкому кругу меломанов. Он покорил многочисленную публику великолепным голосом, удивительным артистизмом и неподражаемой манерой исполнения.

Юлиан — Заслуженный артист России. На протяжении своей блистательной творческой карьеры певец выпустил девять весьма успешных альбомов. Его творчество не перестаёт быть актуальным и востребованным. При этом музыкант много выступает.

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