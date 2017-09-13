Я вернулся в свой город

Назаров Владимир Николаевич – доктор философских наук, профессор ТулГУ. Область его научных интересов простирается от истории этики до философии культуры и теории эзотерических учений.

Помимо активной научной деятельности он является автором и исполнителем песен на слова поэтов Николая Гумилева, Иннокентия Анненского, Осипа Мандельштама. Владимир Николаевич – уроженец Богородицка, поэтому он посвящает свой концерт родному городу.

Звучание гитары, гениальные стихотворения поэтов серебряного века, положенные на музыку, интеллектуальное общение с композитором и исполнителем, прекрасная акустика Овального зала – это повод посетить концерт Владимира Николаевича Назарова в Богородицком дворце.

Вход свободный.