Я вернулся в свой город
Назаров Владимир Николаевич – доктор философских наук, профессор ТулГУ. Область его научных интересов простирается от истории этики до философии культуры и теории эзотерических учений.
Помимо активной научной деятельности он является автором и исполнителем песен на слова поэтов Николая Гумилева, Иннокентия Анненского, Осипа Мандельштама. Владимир Николаевич – уроженец Богородицка, поэтому он посвящает свой концерт родному городу.
Звучание гитары, гениальные стихотворения поэтов серебряного века, положенные на музыку, интеллектуальное общение с композитором и исполнителем, прекрасная акустика Овального зала – это повод посетить концерт Владимира Николаевича Назарова в Богородицком дворце.
Вход свободный.
Где и когда?
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
17 сентября 2017, воскресенье
13:00