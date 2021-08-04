24 октября в ДК «Туламашзавод» пройдет VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021.



Вход только при наличии QR-кода о вакцинации либо о перенесенном заболевании не позднее 6 месяцев и документа, удостоверяющего личность.