VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
24 октября в ДК «Туламашзавод» пройдет VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021.
Вход только при наличии QR-кода о вакцинации либо о перенесенном заболевании не позднее 6 месяцев и документа, удостоверяющего личность.
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 52
24 октября 2021, воскресенье
09:00
11 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
12 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 200-350 ₽
26 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
25 октября, понедельник 20:00
₽ Билеты: 300 ₽