Тысяча и одна ночь Шахерезады

В рамках всероссийского проекта «Виртуальный концертный зал» состоится онлайн-трансляция из Камерного зала Московской государственной филармонии музыкально-литературной композиции по мотивам «Книги тысячи и одной ночи».

В концерте примут участие Sand Art (картины песком), ансамбль солистов «Русская рапсодия», Екатерина Сычева (художественное слово), Лилия Равилова (художник-мультипликатор).

Ансамбль солистов Московского Музыкального Общества «Русская рапсодия» — это объединение молодых и талантливых музыкантов, являющихся инициаторами и вдохновителями многих творческих идей и проектов в сфере академической и народной инструментальной музыки. Среди них можно отметить ежегодное участие в Московском Пасхальном фестивале под руководством Валерия Гергиева и многолетнее сотрудничество с Московской Государственной Академической филармонией.

Екатерина Сычева — лауреат Международного конкурса-фестиваля «Вятские узоры» (Киров, 2010). С 2005 года сотрудничает с Театром Романа Виктюка. В 2007—2009 годах работала в Польском театре в Москве под руководством Е. Лавренчука и Международном театральном центре при Театре Р. Виктюка. С 2008 года — актриса Московского государственного академического Детского музыкального театра имени Н. И. Сац . С 2016 года является актрисой «Театриума на Серпуховке» и театральной компании Крис Арт.

Лилия Равилова начала рисовать в раннем возрасте. В 2008 году окончила Московский государственный педагогический университет имени М. А. Шолохова . В жанре песочной анимации Л. Равилова работает с 2010 года. Это направление искусства стало не только ее профессией, но и образом жизни. Лилия ищет новые приемы и сочетания с другими театральными и художественными техниками — театром теней, живописью на воде Эбру, а также разрабатывает специальные методики преподавания для детей.

В программе: Н. Римский-Корсаков, А. Бородин, И. Красильников, Б. Барток

Цена билета: 50 Р.