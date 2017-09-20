Творческий вечер с Романом Лукевицем

В День музыки певец представит свой сольный проект LUKE KEVITZ! За аккомпанемент отвечают: гитарист группы Rom`n`roll — Александр Васюков и Василий Сеничев — руководитель проекта Acoustic Boy.

Роман Лукевиц поёт более 13 лет в различных стилях: от панка и металла до оперы и мюзиклов, со временем пришёл к инди-попу и инди-року, поп-року и романтик-року. Участвовал в вокальных конкурсах в России и за рубежом, играл в постановках, мюзиклах и различных группах и, наконец, в 2016 году организовал свой собственный сольный проект.

Приглашаем всех желающих окунуться в творческую атмосферу, послушать душевные песни и просто хорошо провести время. Все интересующие вопросы уточняйте по телефону: (4872) 56−09−92.