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Творческий вечер Николая Жукова

Творческий вечер Николая Жукова

25 октября состоится творческий вечер председателя Тульского отделения Союза писателей России, поэта Николая Жукова.

Мероприятие реализуется в рамках проекта «Литературные Среды в Доме-музее В. В. Вересаева» (при поддержке Министерства культуры Тульской области).

Николай Алексеевич Жуков родился и проживает в Тульской области. С отличием окончил Тульский государственный педагогический институт им. Л. Н. Толстого и Воронежский государственный университет им. Ленинского комсомола. Является депутатом Тульской областной Думы 5 созыва, советником правительства Тульской области. С 2015 г. член Союза писателей России, а в 2017 г. стал председателем Тульского отделения Союза писателей России. Победитель различных поэтических конкурсов. Автор слов гимна «МРСК Центра и Приволжья», текста гимна г. Щекино и п. Первомайский.

В своих произведениях Николай Жуков обращается к деятелям литературы, искусства, науки, к молодёжи, затрагивает темы Великой Отечественной войны и участие наших земляков в локальных сражениях, представляет авторский взгляд на актуальные общественные и политические события. Отличает поэта оригинальная манера декламации стихов.

На творческом вечере Николай Жуков представит гостям музея своё поэтическое творчество, новые проекты, объединяющие писателей Тулы и Тульской области, а также затронет тему — перспективы развития Тульского отделения Союза писателей России.

Посещение мероприятия — по входному билету в музей.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
25 октября 2017, среда
17:00
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