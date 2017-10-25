Творческий вечер Николая Жукова

25 октября состоится творческий вечер председателя Тульского отделения Союза писателей России, поэта Николая Жукова.

Мероприятие реализуется в рамках проекта «Литературные Среды в Доме-музее В. В. Вересаева» (при поддержке Министерства культуры Тульской области).

Николай Алексеевич Жуков родился и проживает в Тульской области. С отличием окончил Тульский государственный педагогический институт им. Л. Н. Толстого и Воронежский государственный университет им. Ленинского комсомола. Является депутатом Тульской областной Думы 5 созыва, советником правительства Тульской области. С 2015 г. член Союза писателей России, а в 2017 г. стал председателем Тульского отделения Союза писателей России. Победитель различных поэтических конкурсов. Автор слов гимна «МРСК Центра и Приволжья», текста гимна г. Щекино и п. Первомайский.

В своих произведениях Николай Жуков обращается к деятелям литературы, искусства, науки, к молодёжи, затрагивает темы Великой Отечественной войны и участие наших земляков в локальных сражениях, представляет авторский взгляд на актуальные общественные и политические события. Отличает поэта оригинальная манера декламации стихов.

На творческом вечере Николай Жуков представит гостям музея своё поэтическое творчество, новые проекты, объединяющие писателей Тулы и Тульской области, а также затронет тему — перспективы развития Тульского отделения Союза писателей России.

Посещение мероприятия — по входному билету в музей.