Творческий вечер Николая Жукова
25 октября состоится творческий вечер председателя Тульского отделения Союза писателей России, поэта Николая Жукова.
Мероприятие реализуется в рамках проекта «Литературные Среды в Доме-музее В. В. Вересаева» (при поддержке Министерства культуры Тульской области).
Николай Алексеевич Жуков родился и проживает в Тульской области. С отличием окончил Тульский государственный педагогический институт им.
В своих произведениях Николай Жуков обращается к деятелям литературы, искусства, науки, к молодёжи, затрагивает темы Великой Отечественной войны и участие наших земляков в локальных сражениях, представляет авторский взгляд на актуальные общественные и политические события. Отличает поэта оригинальная манера декламации стихов.
На творческом вечере Николай Жуков представит гостям музея своё поэтическое творчество, новые проекты, объединяющие писателей Тулы и Тульской области, а также затронет тему — перспективы развития Тульского отделения Союза писателей России.
Посещение мероприятия — по входному билету в музей.