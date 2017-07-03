Тульский филармонический симфонический оркестр
В рамках фестиваля медного духового искусства «Brass Days» впервые на сцене Тульской филармонии выступит Тульский филармонический симфонический оркестр.
Дирижер и солист — Владислав Лаврик.
Солистка — Анастасия Тимошенко (скрипка).
В программе: Л. ван Бетховен. Увертюра «Кориолан», А. Вивальди. Концерт для гобоя и скрипки с оркестром (переложение для трубы и скрипки с оркестром), П. Сарасате. Цыганские напевы,
Цена билета 300−450 Р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
1 октября 2017, воскресенье
17:00