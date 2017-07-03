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Тульский филармонический симфонический оркестр

Тульский филармонический симфонический оркестр

В рамках фестиваля медного духового искусства «Brass Days» впервые на сцене Тульской филармонии выступит Тульский филармонический симфонический оркестр.

Дирижер и солист — Владислав Лаврик.

Солистка — Анастасия Тимошенко (скрипка).

В программе: Л. ван Бетховен. Увертюра «Кориолан», А. Вивальди. Концерт для гобоя и скрипки с оркестром (переложение для трубы и скрипки с оркестром), П. Сарасате. Цыганские напевы, В. А. Моцарт. Симфония № 31 (Парижская), С. Прокофьев. Симфония № 1 (классическая).

Цена билета 300−450 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
1 октября 2017, воскресенье
17:00
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