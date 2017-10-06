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Тульские узоры

Тульские узоры

Театрально-концертный центр отметит открытие концертного сезона концертом Оркестра русских народных инструментов «Тульские узоры» под управлением Сергея Щадилова.

Этот концерт перевернёт представление многих зрителей о том, насколько динамичным, актуальным и ярким может быть оркестр народных инструментов!

В программе концерта — произведения Чайковского, Глинки, Рахманинова, Хачатуряна, Городовской, Дителя, Цыганкова, а также русские народные песни и обработки народных мелодий.

Палитра концерта и исполнительcкий уровень музыкантов не оставят равнодушным ни одного человека в зале.

Билеты от 200 до 400 Р. Справки по телефонам: 71−67−68, 71−67−33.

Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
27 октября 2017, пятница
18:30
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