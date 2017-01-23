The Alligators

Alligators — культовые представители и одни из основателей российского рокабилли. Этот коллектив — один из первых проектов Олега Березина (Клетчатого). Группа образовалась в 1991 году и существовала до 1994 года. Вновь под тем же названием, но уже в другом составе музыканты собрались в 1999 году и продолжают играть до сих пор.

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