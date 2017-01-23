The Alligators
Alligators — культовые представители и одни из основателей российского рокабилли. Этот коллектив — один из первых проектов Олега Березина (Клетчатого). Группа образовалась в 1991 году и существовала до 1994 года. Вновь под тем же названием, но уже в другом составе музыканты собрались в 1999 году и продолжают играть до сих пор.
Если вы хотите погрузиться в нестареющие 50-е и ощутить на себе весь драйв настоящего рок-н-ролла и рокабилли — не пропустите!
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
Тел.: 8 (4872) 525-025
11 февраля 2017, суббота
22:00