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Танцевальные вечера с Губернаторским духовым оркестром

Танцевальные вечера с Губернаторским духовым оркестром

В камерном зале Дворянского собрания Губернаторский духовой оркестр начинает танцевальные вечера этого сезона.

Некоторое время назад в городах было множество открытых танцевальных площадок, на которых танцевали люди всех возрастов. Практически любой молодой человек умел танцевать вальс и танго. В деревнях и сёлах люди по вечерам пели и танцевали народные танцы. Через такое общение люди развивались, учились друг у друга основам этики и общения. Сегодня эта замечательная традиция практически исчезла.

На самом деле, многие в детстве занимались бальными танцами и умеют танцевать простые схемы вальса, танго и фокстрота. Теперь это можно будет сделать под живую оркестровую музыку.

Танцы — универсальное средство для общего развития человека. Они избавляют от скованности и делают поведение более естественным; развивают чувство ритма, координацию движений; улучшают восприятие красоты и гармонии; способствуют устранению неуверенности и страхов; развивают чувствительность по отношению к другим людям.

Занятия танцами дают возможность обрести согласие с собственным телом и выразить чувства языком движений, что способствует сохранению здоровья и душевного равновесия.

Цена билета: 250 Р.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
15 октября 2017, воскресенье
17:00
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