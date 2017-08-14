Тайбэйский филармонический камерный хор

В колонном зале Дворянского собрания состоится концерт Тайбэйской филармонии «Хоровые пути».

Хор Тайбэйской филармонии был основан в 1972 году и, благодаря стараниям и мастерству своих дирижёров, собрал сложный репертуар и получил репутацию одного из наиболее престижных хоров Тайваня. Из 150 участников большого хора был основан малый камерный хор для гастролей и для исполнения ряда камерных произведений (из 30 участников). Новый коллектив, более известный как Камерный хор Тайбэской филармонии, обладает впечатляющей историей гастролей. Коллектив успел побывать на всех континентах, приняв участие в концертах на главных музыкальных площадках 30 городов. Сейчас Камерный хор — один из наиболее известных хоровых коллективов мира, который часто представляет Тайвань и даже Азию на различных международных мероприятиях.

С хором часто выступают приглашенные дирижёры со всего мира: Гуннар Эрикссон, Габор Холлерунг, Гельмут Риллинг, Андре Томас, Джонатан Веласко, Питер Копп, Теодора Павлович, Александр Соловьёв и другие.

Сегодня Камерным хором Тайбэйской филармонии руководят два человека — музыкальный руководитель Гу Ю Чон и основатель камерного хора и художественный руководитель, профессор Ду Хэй.

Ду Хэй (?? / Dirk DuHei), обладатель Национальной премии Тайваня в области культуры и искусства, посвятил свою жизнь музыкальному образованию и хоровому искусству. Он получил степень магистра музыки по направлению «дирижирование» в Иллинойсском университите (Урбана и Шампейн, Иллинойс, США). После окончания обучения Ду Хэй вернулся Тайвань, где с 1983 года работает художественным руководителем и дирижёром Хора Тайбэйского филармонии. В 1988 году по инициативе Ду Хэя был создан «Тайбэйский культурно-образовательный филармонический фонд», цель которого — популяризация хорового музыкального искусства и других видов музыкальной деятельности в Тайване.

За прошедшие годы Фонд привлек сотни музыкантов и коллективов со всего мира. Кроме того, Фонд активно содействует международному культурному обмену, является организатором «Международного хорового фестиваля в Тайбэе».

Ду Хэй внёс свой огромный вклад в музыкальную культуру Тайваня. Под его руководством в Тайване впервые прозвучали новые произведения, им было организовано огромное количество мастер-классов и семинаров, его часто приглашают в жюри престижных международных хоровых конкурсов. Ду Хэй с огромным успехом выступал на различных международных фестивалях.

Цена билета: 300−350 Р.