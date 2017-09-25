афиша
афиша
Регистрация
Sympuls-E

Sympuls-E

15 октября в Hot Heads Club группа Sympuls-E в рамках «The Mirror Tour» презентует ремейк-версию альбома «Mirror City».

The Mirror Tour — это первый большой тур Sympuls-E, где вы сможете увидеть и услышать историю о проделанной работе над звучанием, стилем и становлением группы.

Вас ждёт незабываемое и качественное шоу. Все любители тяжелой музыки не останутся равнодушными!

Концерт состоится при поддержке групп Solar Storm и Main Morte.

Где и когда?
Hot Heads
Новомосковск, ул. Мира
15 октября 2017, воскресенье
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.