15 октября в Hot Heads Club группа Sympuls-E в рамках «The Mirror Tour» презентует ремейк-версию альбома «Mirror City».

The Mirror Tour — это первый большой тур Sympuls-E, где вы сможете увидеть и услышать историю о проделанной работе над звучанием, стилем и становлением группы.

Вас ждёт незабываемое и качественное шоу. Все любители тяжелой музыки не останутся равнодушными!

Концерт состоится при поддержке групп Solar Storm и Main Morte.