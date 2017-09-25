Sympuls-E
15 октября в Hot Heads Club группа Sympuls-E в рамках «The Mirror Tour» презентует ремейк-версию альбома «Mirror City».
The Mirror Tour — это первый большой тур Sympuls-E, где вы сможете увидеть и услышать историю о проделанной работе над звучанием, стилем и становлением группы.
Вас ждёт незабываемое и качественное шоу. Все любители тяжелой музыки не останутся равнодушными!
Концерт состоится при поддержке групп Solar Storm и Main Morte.
Где и когда?
Новомосковск, ул. Мира
15 октября 2017, воскресенье
19:00