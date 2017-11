Siberian Meat Grinder приедут в Тулу с презентацией долгожданного альбома!

Марш по планете в поддержку пластинки «Metal Bear Stomp» от беспощадной хардкор-метал-рэп машины, без устали громящей топовые мировые площадки и фестивали в компании Terror, Sick Of It All, Pennywise, Slayer и других монстров — начнется с родных просторов!

Классические хиты и зубодробительные боевики с нового альбома, термоядерная смесь музыкальных жанров, столкновение уличной культуры и мрака древней тайги, сумасшедший стейдждайвинг и нескончаемые серклпиты — все это ждет тебя уже в ноябре!