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Шиз-оркестр «Каша»

Шиз-оркестр «Каша»

7 октября тульский ХЭ посетит один из самых веселых, добрых, непредсказуемых и очень смешных коллективов — Шиз-оркестр «Каша»!

Каждое их выступление это всегда яркое и незабываемое событие с неизменно положительными отзывами и неуклонным ростом числа поклонников!

Шиз-оркестр «Каша» — уникальное музыкально-юмористическое явление самарского происхождения, чьё творчество, хоть и называется «хулиганством», всегда вызывает восторг, эйфорию и психологическую зависимость.

Музыкальное направление: неожиданные версии российских и мировых хитов. Веселая мешанина различных музыкальных жанров, стилей и направлений, исполненная профессионально, энергично, «живьём» и с интеллигентным юмором.

Мы ждали этого так долго. И вот свершилось! Не пропустите, ведь кто знает, когда они приедут в следующий раз?

Вход свободный. Бронь столов по телефону 525−025.

 

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
7 октября 2017, суббота
22:00
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