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Северный флот

Северный флот

С момента своего основания группа «Северный Флот» выпустила несколько ярких релизов: громкие синглы, два полноформатных альбома, каждый из которых отличается уникальной смысловой составляющей, «живой» фильм-концерт «Live in Moscow».

Всего за три года существования команда уже дала более, чем 150 выступлений в городах России, Беларуси, Украины, Прибалтики и даже Франции! «Северный Флот» по праву являются выдающимися представителями российской рок-сцены, о чём свидетельствует не только их регулярное участие в главных фестивалях страны, но и лидирующие позиции в чартах iTunes и Google Play.

И грядущей осенью «Северный Флот» надвигается снова! Команда отправляется в большой гастрольный тур в поддержку своего будущего макси-сингла, предваряющего третий студийный альбом.

Запись нового релиза проходила на легендарной петербургской студии «Добролёт». Звукорежиссёром выступил Андрей Алякринский, известный по работе с группами «Сплин», Tequilajazzz, «Кирпичи», Marksheider Kunst и многими другими.

Музыканты характеризуют свежий материал, как эксперимент: он был записан в атмосфере творческой импровизации, без ориентиров на какие-либо определённые стили и направления. «Новое дыхание», чистое творчество, просто музыка, какой её видит группа.

Уже сейчас можно сказать, что эксперимент себя полностью оправдал, поэтому запись третьего полноформатного альбома группы также будет проходить на «Добролёте» в тесном сотрудничестве с Андреем Алякринским.

Новый макси-сингл группы «Северный Флот» включает в себя три песни и увидит свет уже этой осенью! Большая концертная презентация релиза в Туле состоится 27 октября в клубе «М2».

Специально для этого концерта команда готовит концептуальный видеоряд, поэтому фирменный звук будет дополнен мощными видеоинсталляциями на больших экранах.

Билеты от 1000 Р.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
27 октября 2017, пятница
17:00
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